В Думе отказались от возрождения организованного приема дикоросов у населения

Принятие закона может привести к росту социальной напряженности, решили депутаты

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал отклонить принятый в первом чтении и подготовленный ко второму чтению законопроект о воссоздании в России заготовительных контор по приему от населения собранных в лесу грибов, ягод, орехов, трав (дикоросы).

Законопроект № 548919-7 был внесен в палату в сентябре 2018 года. Под ним стоят подписи шестидесяти трех депутатов. В декабре 2018 года он был принят в первом чтении. Второе чтение документа намечалось на февраль 2019 года, но затем текст увяз в согласованиях.

В законопроекте содержатся поправки к Лесному кодексу и закону о потребительской кооперации. Один из авторов документа депутат Николай Николаев объяснял, что с принятием в 2006 году новой редакции Лесного кодекса в стране перестала работать такая отрасль, как сбор и переработка дикоросов - ягод, грибов, папоротника.

В Лесном кодексе указано, что граждане могут собирать дикоросы только для собственных нужд.

"Я думаю, многие из вас помнят, что в советские времена было огромное количество заготконтор, в небольших поселках и деревнях. Сбор и сдача в такие заготконторы разных растений были гарантированным заработком, на который люди рассчитывали, который позволял повышать благосостояние тех, кто работал в деревнях, в дальних лесных поселках. К сожалению, всё это перестало работать", - отмечал Николаев. Он предлагал прописать возможность закупать у граждан дикоросы в законе о потребкооперации, который позволяет государству "работать с населением, не заставляя при этом граждан оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых".

В недавнем заключении комитета говорится, что данный рынок уже сформирован на конкурентных началах, в чем заинтересована каждая из участвующих сторон, а местное население рассматривает собирательство дикоросов как традиционный народный промысел, разрешаемый в таежных деревнях "испокон веков".

"Предлагаемые законопроектом изменения, вероятно, повлекут за собой новые ранее не апробированные административные процедуры, которые не будут способствовать деловой активности и могут привести к росту социальной напряженности. В современных непростых внешнеэкономических условиях необходимо совершенствовать правовое регулирование тех обычаев делового оборота, которые сложились в отрасли эволюционно, а не вводить новые правила", - приводится в заключении мнение экспертов.

Представители Минсельхоза, говорится в заключении, высказались против предлагаемых законопроектом изменений. Комитет считает, что законопроект утратил актуальность, его принятие в рамках концепции первого чтения невозможно, а дальнейшая работа над законопроектом нецелесообразна.

Документ планируется отклонить на пленарном заседании 27 октября.