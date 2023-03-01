Эксперты призвали ограничить импорт дикоросов и устранить нестыковки в отрасли

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Отрасль сбора и переработки дикоросов имеет большое экономическое и социальное значение для России, однако для увеличения освоения ресурсной базы и роста отрасли в целом необходимо избавиться от управленческих нестыковок, считает член Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

"Заготовка и переработка лесных пищевых ресурсов стала неотъемлемой и важной частью лесной промышленности. Она (сфера дикоросов - ИФ) составляет ощутимую долю лесного комплекса. (. . .) Ежегодный бюджет закупок дикоросов у сельских жителей достигает 24 млрд рублей", - сказала Гигель в ходе круглого стола на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в среду.

По ее словам, биологические запасы в РФ только самых распространенных дикоросов превышают 13 млн тонн, из которых 7-8 млн тонн могут быть заготовлены без ущерба. При этом, исходя из потенциала сферы дикоросов и ее социальной значимости для сельского населения, значение отрасли недооценено.

Одной из причин Гигель назвала низкий уровень освоения имеющейся ресурсной базы в России, который оценивается примерно в 6%, хотя при самых оптимистичных прогнозах возможен рост в 15 раз. Также, по ее словам, отрасль дикоросов испытывает трудности из-за того, что находится на стыке лесной и сельскохозяйственной промышленностей, поэтому возникают управленческие нестыковки.

"Для преодоления их (нестыковок - ИФ) требуется не только повышенное внимание к отрасли, но и консолидация усилий всех ветвей власти и бизнес-сообщества для реализации потенциала отрасли", - сказала она.

С тем, что существует проблема управленческих нестыковок, согласен управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко. По его словам, органы власти с начала действия Лесного кодекса (изначально принят в 2006 году - ИФ) так и не определились, как относиться к сфере дикоросов: как к средству поддержания благосостояния сельского населения или как к природному ресурсу.

Михайленко отметил, что для решения этой проблемы федеральным и региональным властям необходимо организовывать дискуссионные площадки, на которых профильные министерства смогут достигать единой позиции с отраслевым сообществом.

Вместе с тем, по мнению Михайленко, для поддержки отечественных переработчиков дикорастущего сырья в России необходимо ввести пошлину на импорт дикоросов.

"Евросоюз в недавнем времени ввел заградительные пошлины на таежные ягоды из России и Беларуси. Основной рынок сбыта для наших ягодников стал отрезан. (...) Единственное, что сейчас остается, – развитие внутреннего рынка", - сказал он.

Он отметил, что в России нет никаких импортных пошлин на ягоды из Евросоюза, и на полках супермаркетов часто встречаются замороженные ягоды из других стран вместо российского продукта. Союз заготовителей и переработчиков дикоросов, по его словам, несколько раз обращался в Минэкономразвития, которое сообщало, что не может вводить ограничения.

"Стоит задать себе вопрос: это всё принималось тогда, а сейчас ситуация поменялась, может быть, здесь тоже подход изменить, может, стоит задуматься о нашем отечественном переработчике?" - подытожил Михайленко.

Предложения по совершенствованию правовой сферы озвучила Томская область, которая является одним из лидеров по заготовке и переработке дикоросов в Сибири. В частности, регион предложил установить порядок приема дикоросов от населения, расширить перечень получателей для предоставления лесных участков без проведения аукциона, а также внести лекарственные растение в перечень сельскохозяйственной продукции.

КЭФ-2023 проходит в онлайн- и офлайн-форматах с 1 по 3 марта. Среди основных тем форума – расширение внешнеэкономических связей, развитие Сибири, а также развитие деловых отношений со странами Азии и раскрытие потенциала Зауралья.