Путин сообщил, что 49 тыс. мобилизованных находятся уже в зоне боевых действий

Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Большинство мобилизованных в рамках проведения специальной военной операции в настоящее время проходят подготовку, заявил президент РФ Владимир Путин.

"300 тысяч мобилизованных. У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них сорок девять тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", - сказал Путин, общаясь с участниками молодежных и волонтерских организаций в День народного единства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 300 тыс. человек призваны в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции.

Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

Шойгу также напомнил, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции направляться не будут.