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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан

Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что по результатам надзорных проверок возвращены домой более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан РФ, в том числе по состоянию здоровья.

"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы", - сказал глава надзорного ведомства в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Генпрокурор отметил при этом, что в результате проведенных проверок прокуроры выявили целый ряд недостатков в ходе мобилизации.

"Мобилизация давно не проводилась, выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета, в формировании соответствующих баз данных военнослужащих", - сказал Краснов.

По его словам, были выявлены и проблемы, связанные с выплатами положенного денежного содержания. "Это, прежде всего, было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных, блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решению суда, к примеру", - уточнил генпрокурор.

Он подчеркнул, что "в настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, а они, безусловно, возникают, прокуроры, в том числе, разрешают как можно быстрее".

В конце сентября прошлого года Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.

К концу октября министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены.

4 ноября Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек с учетом добровольцев. В декабре он сказал, что в дополнительной мобилизации нет необходимости.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Владимир Путин
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