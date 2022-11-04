Путин назвал неизбежным столкновение РФ с "неонацистским режимом на Украине"

Владимир Путин на открытии выставки "Украина. На переломах эпох" в центральном выставочном зале "Манеж" Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что столкновение России с возникшим на Украине режимом было неизбежностью, и если бы Россия не начала спецоперацию, то все пошло бы по наихудшему для нее сценарию.

"Столкновение России с этим возникшим на Украине неонацистским режимом было неизбежным. Если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худшей для нас позиции", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания российского исторического и российского военно-исторического обществ.

Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию на Украине, чтобы не повторить ошибок 1941 года, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения нацистской Германии на СССР, руководство страны не приняло необходимых для обороны мер.

"Мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации. Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была тогда завоевана победа над нацизмом", - сказал он.

При этом Путин назвал "трудной и горькой" нынешнюю ситуацию, когда "сражается друг с другом по сути дела один народ, по сути противостояние идет внутри одного народа".

Он провел аналогию с 1917 годом, когда "иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа, им было плевать и на белых, и на красных, они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части".

"И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам, за их счет продвигают свои геополитические цели, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа", - добавил Путин.

"Именно Украина, украинский народ есть первая и главная жертва в намеренной возгонке ненависти к русским, к России. В России же ровно все наоборот: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - подчеркнул президент.