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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Власти РФ опровергли смену режима спецоперации на Украине

Власти РФ опровергли смену режима спецоперации на Украине
Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Никаких решений о смене режима специальной военной операции на Украине в настоящий момент не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения в среду журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщения о готовящейся замене режима военной спецоперации на Украине на режим контртеррористической операции.

"Это целиком и полностью прерогатива Верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", - ответил Песков.

Он также опроверг сообщения о подготовке обращения президента с объявлением о смене статуса специальной военной операции. "Нет, не будет (обращения - ИФ), это фейки", - сказал Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Хроника 24 февраля – 05 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина
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