Число пострадавших в результате ДТП с междугородним автобусом под Тулой увеличилось до 19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, 19 человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе "Дон" в Тульской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших. По данным областной прокуратуры, с места аварии было госпитализировано девять человек, из них двое детей.

По данным пресс-службы УМВД по Тульской области, авария произошла в 21:30 пятницы на 255-м км трассы "Дон" возле деревни Кузовка Богородицкого района. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась, отмечала пресс-служба.

При этом в региональной прокуратуре отметили, что автобус на встречной полосе столкнулся с автопоездом.

Информация о перевозчике будет направлена в прокуратуру Белгородской области.

Движение на данном участке не прекращалось. Обстоятельства аварии уточняются.