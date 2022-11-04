В результате аварии с междугородним автобусом под Тулой пострадали 15 человек
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В результате аварии с междугородним автобусом в Тульской области пострадали 15 человек, сообщает региональная пресс-служба управления МВД России.
"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и нормализации транспортного потока на данном участке автодороги", - говорится в сообщении.
Ранее, по данным минздрава региона, сообщалось о 12 пострадавших.
"На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе здравоохранительного ведомства.
Как отметили в региональной прокуратуре, с места аварии госпитализированы девять пострадавших, из них двое детей.
При этом в ведомстве отметили, что автобус на встречной полосе столкнулся с автопоездом.
"Информация в отношении перевозчика будет направлена в прокуратуру Белгородской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы УМВД по Тульской области, авария произошла в 21:30 на 255-м км трассы "Дон" возле деревни Кузовка Богородицкого района. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась.
"Движение на данном участке не прекращалось. Обстоятельства аварии уточняются", - отметили в УМВД.