В результате аварии с междугородним автобусом под Тулой пострадали 15 человек

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В результате аварии с междугородним автобусом в Тульской области пострадали 15 человек, сообщает региональная пресс-служба управления МВД России.

"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии и нормализации транспортного потока на данном участке автодороги", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным минздрава региона, сообщалось о 12 пострадавших.

"На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется", - сказали в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Как отметили в региональной прокуратуре, с места аварии госпитализированы девять пострадавших, из них двое детей.

При этом в ведомстве отметили, что автобус на встречной полосе столкнулся с автопоездом.

"Информация в отношении перевозчика будет направлена в прокуратуру Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УМВД по Тульской области, авария произошла в 21:30 на 255-м км трассы "Дон" возле деревни Кузовка Богородицкого района. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась.

"Движение на данном участке не прекращалось. Обстоятельства аварии уточняются", - отметили в УМВД.