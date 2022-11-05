Комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Денисовым вылетела в Кострому

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в ночном клубе в Костроме для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе МЧС.

"По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб", - сказал представитель МЧС.

По последним данным, пожар в костромском кафе "Полигон" унес жизни 15 человек.

Среди основной версии причины ЧП было названо использование сигнального пистолета или ракетницы в ходе бытового конфликта.

По факту гибели людей во время пожара в костромском кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).