Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 566, следует из данных оперативного штаба.

Количество заболевших за сутки впервые с конца июля опустилось ниже 5 тыс. человек и стало минимальным с 19 июля.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших. Число умерших за сутки также продолжает снижаться.

Выздоровели за сутки 5 735 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,46 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 588 умерших и 20,85 млн выздоровевших.