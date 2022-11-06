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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с конца июля не превысил 5 тысяч
Фото: Сергей Ведяшкин /Агентство "Москва"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 566, следует из данных оперативного штаба.

Количество заболевших за сутки впервые с конца июля опустилось ниже 5 тыс. человек и стало минимальным с 19 июля.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 67 умерших. Число умерших за сутки также продолжает снижаться.

Выздоровели за сутки 5 735 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21,46 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 588 умерших и 20,85 млн выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 06 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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