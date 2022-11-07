Минвостокразвития внесло в правительство законопроект о северном завозе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минвостокразвития внесло в правительство проект федерального закона "О северном завозе". Документ согласовали 25 регионов, министерства и ведомства, его рассмотрели Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики и профильный комитет Госдумы, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В проекте дано определение самого понятия "северный завоз". Также в нем прописано распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров северного завоза, создание единого морского оператора северного завоза, учреждение федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

Законопроект предусматривает разбивку всех грузов северного завоза на три категории. К первой категории грузов отнесены товары жизнеобеспечения: социально-значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Ко второй категории грузов северного завоза отнесены грузы для государственных и муниципальных нужд, закупаемые по 44-ФЗ и 223-ФЗ. К третьей категории - все остальные закупаемые товары.

Законопроект предусматривает федеральные меры поддержки: бюджетные кредиты под 0,1% сроком до 3 лет. По предварительным оценкам, потребуется 55,7 млрд рублей ежегодно. Эти средства необходимо предусмотреть в бюджете, начиная с 2024 года. Также предусматривается сохранение субсидирования расходов на транспортировку моторного топлива на железнодорожном транспорте и субсидирование морских перевозок единым морским оператором (оценочно потребуется 9,5 млрд рублей ежегодно). Эти средства уже заложены в бюджете.

Предусматривается создание единого морского оператора, который займется регулярными перевозками в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Тарифы на перевозку грузов жизнеобеспечения, грузов для государственных и муниципальных нужд будут регулироваться государством.

Единым федеральным координатором северного завоза будет Минвостокразвития. В зоне действия закона 25 регионов с совокупным населением более 3 млн человек. Ежегодно на закупку и доставку туда более 3 млн т грузов выделяется более 87 млрд рублей.