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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Песков отказался комментировать публикацию о давлении США на Киев по переговорам с РФ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать публикации в западных СМИ относительно якобы имеющих место усилиях Вашингтона по воздействию на Киев для того, чтобы Украина продемонстрировала готовность к началу переговоров с Россией.

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В ходе общения с журналистами в понедельник пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать публикацию в The Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с руководством Украины. Цель этих переговоров якобы состоит в том, чтобы Киев дал сигнал "об открытости для возможных переговоров с Россией". Пескова спросили, знает ли он что-то об этом.

"Мы не знаем, так это или не так. Потому что (...) есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией и чистой ложью. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными в том, что это действительно соответствует действительности", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Украина
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