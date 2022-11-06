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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

США призывают Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - США в частном порядке предлагают Киеву продемонстрировать, что он открыт для переговоров с Москвой по вопросам урегулирования конфликта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Они утверждают, что "призыв администрации Байдена не означает, что она хочет усадить Украину за стол переговоров, это является продуманной попыткой обеспечить Киеву поддержку других стран, избиратели в которых опасаются продолжения войны долгие годы", пишет издание.

"Усталость от Украины - это реальная вещь для некоторых наших партнеров", - цитирует газета слова неназванного американского чиновника.

Оно отмечает, что контакты США с партнерами показали сложность позиции американской администрации, которая публично обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", направляя на эти цели огромные средства в условиях, когда конфликт уже нанес большой ущерб мировой экономике.

Заявления Киева об отказе от переговоров "вызвали обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где влияние конфликта на цены на продовольствие и топливо ощущается наиболее остро", говорится в публикации.

США Украина
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