МИД заявил, что РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине", - сказал Руденко журналистам.

"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", - добавил он.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной неизменна, но Киев не стремится к переговорному процессу. "Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской - ИФ) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - сказал Путин 31 октября на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи лидеров России, Азербайджана и Армении.

Путин отметил: "Для того, чтобы начать предлагать переговоры, нужно чтобы они состоялись, но заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных целей". "Иногда это нужно делать в последний раз либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют "запросными". Потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны", - сказал он.

"Но для того, чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить", - сказал Путин.