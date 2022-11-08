Минобороны РФ сообщило об отражении украинских атак в ЛНР, ДНР и Харьковской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили российские военные за минувшие сутки на Купянском направлении в ЛНР и Харьковской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля".

Попытки контратак противника пресечены на территории ДНР, сообщил Конашенков.

"На Красно-Лиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

"Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля", - сказал официальный представитель Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", - сообщил он.

Здесь уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа, сказал Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны", - подчеркнул он.

В результате уничтожено более 50 украинских военных, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей, сказал Конашенков.

Он также заявил, что военные РФ уничтожили хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области.

"Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Кущовое Запорожской области, Невское Луганской народной республики, Высокополье Херсонской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населенного пункта Лычково Днепропетровской области", - сообщил представитель Минобороны России.

По его словам, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе населенного пункта Висунск Николаевской области - украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

"В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США", - сообщил Конашенков

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Донецкой народной республики (ДНР), Червоное и Беляевка Херсонской области", - отметил он.