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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

ФСБ заявила о задержании в Херсонской области 9 украинцев, планировавших теракты против чиновников

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Херсонской области группу украинских диверсантов, которые планировали теракты против представителей администрации региона, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс".

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В ведомстве отметили, что "выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей скрываются за пределами РФ".

"В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦОС, "обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации".

"Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 361 УК РФ (акт международного терроризма). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

ФСБ Херсонская область Украина
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