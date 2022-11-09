Стремоусов заявил об отражении попыток ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили несколько попыток Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны в Херсонской области, в том числе на Снигиревском направлении, где ночью шли бои, сообщил в Telegram замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что ВСУ "везде были отброшены и отбиты". На Снигиревском направлении ВСУ "попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно", добавил он.

Вечером 8 ноября он сообщал о попытках прорыва украинских сил на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском. На первых двух ВСУ понесли потери и отступили. По данным на вечер вторника, в Снигиревке украинским военным удалось закрепиться на северной окраине вдоль железнодорожных путей.

Снигиревка находится в Николаевской области примерно в 50 км от Херсона. В августе, после того, как город и еще несколько населенных пунктов перешли под контроль российских военных, эту территорию административно присоединили к Херсонской области, а ее жители могли участвовать в референдуме о присоединении к России.

8 ноября власти Херсонской области объявили о завершении организованной эвакуации из опасных районов на правом берегу Днепра. Прекратили работу перевозившие людей теплоходы, было ограничено передвижение речного транспорта. Сейчас жители могут самостоятельно покинуть территорию с помощью паромной переправы рядом с Антоновским мостом, работу которой обеспечивают российские военные. Въезд на правый берег Днепра, где находится Херсон, запрещен.