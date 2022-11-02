ФСБ сообщила о предотвращении диверсии украинских спецслужб на ЛЭП в Крыму

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму завербованного СБУ гражданина Украины, готовившего диверсию на линиях электропередач.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ сообщили, что задержан гражданин Украины 1978 г.р., "завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма". По оценкам специалистов-энергетиков, заявили в спецслужбе, в случае повреждения опор без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.1 ст.281 "Приготовление к диверсии" и ч.1 ст.222.1 "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ.

"Проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.