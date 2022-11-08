Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал визит в Турцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Анкару.

"В рамках рабочего визита запланированы встречи главы российского надзорного ведомства с турецким коллегой и представителями руководства страны", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Перед началом рабочих встреч Краснов посетил Мавзолей Кемаля Ататюрка - основателя и первого президента Турции, где возложил венок и оставил запись в книге почетных гостей.

Это первый рабочий визит Краснова в Турцию.

"Взаимодействие с компетентными органами Турецкой Республики осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В надзорном ведомстве напомнили, что на конференции руководителей прокуратур европейских государств в Петербурге в 2021 году состоялись встречи Краснова с турецким коллегой Бекиром Шахином и заместителем министра юстиции Турции Якупом Могулом, с которым была подписана программа сотрудничества между прокуратурой России и турецким Минюстом на 2021-2022 годы. Кроме того, в январе 2022 года в Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между прокуратурами двух стран.