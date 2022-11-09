Краснов отметил роль Турции в транзите лиц, которых России выдают другие страны

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром Турции Бекиром Боздагом назвал Турцию "важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию".

На встрече в Турции высокопоставленные чиновники подписали новую двухлетнюю программу сотрудничества своих ведомств, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Одним из ее ключевых направлений будет борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов. Другим важным направлением - обсуждение вопросов защиты бизнеса от любых злоупотреблений, в том числе коррупции.

Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях.

"Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей, - заявил он и добавил, что западные страны "сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы".

Комментируя защиту бизнеса от коррупции, Краснов заверил Боздага, что права иностранных инвесторов в России надежно защищены, в том числе усилиями органов прокуратуры.