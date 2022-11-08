Выплаты волонтерам на связь освободили от НДФЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от начисления НДФЛ с 1 января 2023 года выплаты волонтерам, которые будут направлены на возмещение услуг связи.

Документ (№182210-8) был внесен в парламент в августе, авторы - группа депутатов и сенатор Андрей Турчак.

Согласно действующему законодательству (Налоговый кодекс, ст. 217), доходы, полученные волонтерами в виде выплат на возмещение их расходов, освобождаются от НДФЛ, только если речь идет о расходах на приобретение форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление помещения во временное пользование, на проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на питание (в рамках лимитов), уплату ряда страховых взносов. Принятый закон включает в данный перечень услуги связи.