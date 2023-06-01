"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время при российских торгпредствах в 26 странах появятся "цифровые атташе", которые будут заниматься поддержкой экспорта российского программного обеспечения, сообщил на конференции ЦИПР премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, многие отечественные разработки могут успешно применяться не только в России, но и в дружественных странах.

"В рамках укрепления российско-белорусского сотрудничества сейчас идет подготовка будущих совместных проектов, направленных на внедрение промышленного софта на предприятиях. Думаю, их презентация может состояться уже в июле в Екатеринбурге" в ходе проведения международной выставки "Иннопром", - сказал премьер.

Он назвал реализацию экспортного потенциала России - одним из приоритетных векторов развития.

"И мы создали специальный механизм, который поможет расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний. Речь идет о так называемой службе "цифровых атташе", которые станут работать при торговых представительствах в иностранных государствах, - рассказал Мишустин. - В ближайшее время такие сотрудники появятся в двадцати шести странах мира, включая регионы Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Восточной Европы, Южной Америки и Карибского бассейна".

В зоне их ответственности, пояснил премьер, будет поддержка экспорта отечественного программного обеспечения.