Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В ближайшее время при российских торгпредствах в 26 странах появятся "цифровые атташе", которые будут заниматься поддержкой экспорта российского программного обеспечения, сообщил на конференции ЦИПР премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, многие отечественные разработки могут успешно применяться не только в России, но и в дружественных странах.

"В рамках укрепления российско-белорусского сотрудничества сейчас идет подготовка будущих совместных проектов, направленных на внедрение промышленного софта на предприятиях. Думаю, их презентация может состояться уже в июле в Екатеринбурге" в ходе проведения международной выставки "Иннопром", - сказал премьер.

Он назвал реализацию экспортного потенциала России - одним из приоритетных векторов развития.

"И мы создали специальный механизм, который поможет расширить присутствие на зарубежных рынках российских IT-компаний. Речь идет о так называемой службе "цифровых атташе", которые станут работать при торговых представительствах в иностранных государствах, - рассказал Мишустин. - В ближайшее время такие сотрудники появятся в двадцати шести странах мира, включая регионы Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока, Восточной Европы, Южной Америки и Карибского бассейна".

В зоне их ответственности, пояснил премьер, будет поддержка экспорта отечественного программного обеспечения.

Иннопром Михаил Мишустин МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

В результате нового обстрела Шебекино число раненых выросло до девяти человек

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple

ФСБ раскрыла операцию американских спецслужб с использованием техники Apple
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });