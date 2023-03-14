"Аквариус" запустил производство карманных компьютеров на российской ОС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Аквариус" запустил серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) Aquarius на российской мобильной операционной системе "Аврора", сообщила компания.

"К концу 2023 года производственные мощности "Аквариуса" позволят производить до 2,5 млн устройств, в том числе КПК Aquarius NS M11 и защищённый КПК Aquarius NS M12. Это обеспечит заказы крупных компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу "Аврора". Прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики, экстренных служб, МЧС", - говорится в сообщении.

Сейчас компания производит КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона. Во втором квартале 2023 года в серийное производство планируется запустить Aquarius NS M12 - защищенный КПК по стандарту IP68 с операционной системой "Аврора" для корпоративного использования в полевых условиях.

Производство указанных КПК осуществляется на площадках компании в Твери и в Шуе Ивановской области.

"Аквариус" является крупнейшим отечественным производителем средств вычислительной техники, включая серверы, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, КПК, принтеры и прочую продукцию.