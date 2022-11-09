Баскетболистку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Осужденную в России за ввоз наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию, сообщили журналистам ее адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков.

"Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется", - сказали они.

По их словам, защита осужденной и посольство США, должны быть уведомлены, когда Грайнер доставят в колонию, где она будет отбывать срок.

Баскетболистка сборной США, которая в России выступает за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в "Шереметьево" по прилете в Россию: в ее багаже нашли гашишное масло. С тех пор она находилась под стражей.

В суде Грайнер говорила, что признает вину. Наркотик ей прописали в США как обезболивающее. Она знала, что ввозить их в Россию нельзя, но положила в багаж случайно, когда собирала вещи.

Химкинский городской суд 4 августа 2022 года признал ее виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Мособлсуд в октябре подтвердил этот приговор, но пересчитал время нахождения Грайнер под стражей, зачтенное в срок наказания, как день в СИЗО за полтора в колонии вместо дня за день, как это было сделано судом первой инстанции в приговоре. После пересчета Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет.

США добиваются освобождения Грайнер и ее возвращения на родину.