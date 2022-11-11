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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Кремле считают достаточными имеющиеся каналы для обсуждения обмена заключенных с США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Каналы для контактов между Россией и США по вопросу обмена заключенными существуют, их достаточно, серьезные предложения Москвы на этот счет известны в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В РоссииПесков отказался публично обсуждать возможный обмен американской баскетболистки ГрайнерЧитать подробнее

Его спросили, нужен ли для обсуждения обмена заключенными прямой диалог между президентами двух стран или для этого достаточно существующих каналов.

"Имеются существующие каналы, они должны быть дискретным - только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов, - ответил Песков. - Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям, и наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется на "более серьезное" обсуждение обмена заключенных с президентом Владимиром Путиным в связи с окончанием промежуточных выборов в Конгресс.

Вашингтон добивается освобождения и возвращения в США осужденных в России бывшего морпеха Пола Уилана и баскетболистки Бриттни Грайнер. Уилан осужден по обвинению в шпионаже, Грайнер - в контрабанде наркотиков.

США Джо Байден Дмитрий Песков Бриттни Грайнер Конгресс Пол Уилан
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