Песков отказался публично обсуждать возможный обмен американской баскетболистки Грайнер

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вопросы обмена заключенными могут обсуждаться только в режиме тишины и информационной изоляции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

"Все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, "ведутся ли сейчас какие-то переговоры о возможном обмене (Грайнер - ИФ)".

На вопрос о том, как в Кремле оценивают решение Мособлсуда, признавшего законным девятилетний срок заключения Грайнер, Песков сказал: "Решения суда, как вы знаете, мы не комментируем".

Грайнер - член сборной США по баскетболу, в России до задержания играла за екатеринбургский клуб УГМК. С момента задержания она находится под стражей.

Химкинский городской суд 4 августа 2022 года признал ее виновной в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, а также в их контрабанде. Баскетболистку приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Гашишное масло нашли у Грайнер в багаже по прилете в "Шереметьево" из США в феврале. В суде она признала вину, но говорила, что провезла наркотик в Россию неумышленно, случайно положив в багаж. Грайнер также говорила, что медицинскую марихуану ей выписали американские врачи как обезболивающее.