Соцсеть Yappy опровергла утечку персональных данных своих пользователей

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Оказавшиеся в открытом доступе данные пользователей платформы коротких вертикальных видео Yappy, отечественного аналога TikTok, не являются ни персональными, ни актуальными, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на профильные телеграм-каналы и свои источники сообщил, что "проукраинские" хакеры взломали еще один сервис "Газпром-медиа" (ГПМ) - Yappy. По данным издания, в открытом доступе оказались таблицы на 2 млн строк с ФИО, мобильные телефоны, даты регистрации и другие данные пользователей сервиса. Опрошенные газетой эксперты предполагают, что злоумышленники получили доступ к данным через аккаунт одного из администраторов сервиса В сообщении в телеграм-канале "Утечки информации", который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, уточняется, что данные были получены 19 июля этого года.

В пресс-службе Yappy в ответ на запрос агентства сообщили, что "в ходе плановых проверок служба безопасности приложения регулярно фиксирует попытки хакерских атак".

"Сейчас в открытом доступе оказались неактуальные дампы обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. Yappy не собирает с пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных, никакая утечка не могла бы привести к риску их бесконтрольного распространения", - отметили в пресс-службе.

Там заверили, что система киберзащиты платформы постоянно усиливается.

Yappy запущена 29 ноября 2021 года, приложение доступно для скачивания на платформах iOS и Android. 29 июля пресс-службы ГПМ сообщала, что аудитория Yappy превысила 4 млн пользователей, а объем контента на платформе вырос более чем втрое.