Владелец платформы Yappy оценил ее аудиторию в более чем 4 млн пользователей в месяц

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ежемесячная аудитория платформы коротких вертикальных видео Yappy - российского аналога TikTok - превысила 4 млн пользователей, за первое полугодие объем контента вырос более чем в три раза, сообщила пресс-служба холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит сервис.

По данным ГПМ, по итогам января-июня месячная аудитория Yappy превысила 4 млн пользователей. Большая часть аудитории сервиса приходится на Москву (10%), Краснодарский край (5,2%), Петербург (4,6%) и Алма-Ату (3,7%). Сервис вышел за пределы России в начале 2022 года, у него есть пользователи в Армении, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

Благодаря росту числа авторов за полгода объем загруженного контента вырос более чем в 3 раза, превысив 2 млн видеороликов.

"Наиболее активный прирост креаторов Yappy отмечен в Анапе, Ставрополе, Нижнем Новгороде и Новороссийске", - рассказали в ГПМ.

С начала года был обновлен дизайн приложения, улучшены навигация и видеоредактор, а также расширена музыкальная фонотека. До конца года ГПМ обещает подключить монетизацию, "новый функционал для работы с контентом, чаты и другие инструменты работы с аудиторией".

13 мая генеральный директор Yappy Данила Овчаров отмечал, что аудитория сервиса превысила 3 млн человек.

Yappy запущена 29 ноября 2021 года, приложение доступно для скачивания на платформах iOS и Android.

6 марта TikTok приостановил стриминг и размещение новых роликов в России из-за закона о фейках о российской армии, пользователям из России также недоступен просмотр роликов из других стран. На тот момент, по данным Mediascope, его ежемесячная активная аудитория в России составляла 33,1 млн человек.