Минобороны РФ заявило об отражении украинских атак под Херсоном, в ЛНР и ДНР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об отражении атак украинских войск в Херсонской области.

"На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили", - заявил он.

Конашенков также сообщил, что были отбиты атаки украинских сил и на других направлениях.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщил он.

Конашенков сообщил, что на Красно-лиманском направлении ВСУ силами четырех мотопехотных и одной танковой роты предпринимали попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики.

"Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам. Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, на Красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО "Град" и три пикапа.

"На южно-донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Калининское Херсонской области и Добролюбовка Харьковской области", - также сказал Конашенков.

По его словам, "в районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", а также артиллерийскими боеприпасами".

"Перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской Области, Краснореченское и Стаханов Луганской Народной Республики, два реактивных снаряда "Ольха" в районе населенного пункта Корсунка, а также три противорадиолокационные ракеты "HARM" в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области", - сообщил Конашенков.