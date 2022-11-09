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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет

Думе предложили предоставить отсрочку от мобилизации отцам нескольких детей до 18 лет
Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов четырех и более детей до 18 лет.

Авторами законопроекта №231598-8 выступили представители всех пяти фракций нижней палаты: Николай Алексеенко ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду"), Алексей Нечаев ("Новые люди"), Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющим трех детей до 16 лет и жену со сроком беременности не менее 22 недель.

Также в пояснительной записке говорится, что думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей получил ответ от правительства с подписью вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что данная инициатива "правительством Российской Федерации поддерживается".

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