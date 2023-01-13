Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится

Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов будет сохраняться, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать", - написал Турчак в своем телеграм-канале в пятницу.

Он добавил: "Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему".

В октябре прошлого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для лиц, имеющих трех и более детей. "Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.

Андрей Турчак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Гендиректор НСПК заявил, что проблема с чипами для банковских карт в РФ решена

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что взяли Соледар под контроль вечером 12 января

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Из-за плохой погоды в Петербурге 13 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });