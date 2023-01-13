Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов будет сохраняться, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать", - написал Турчак в своем телеграм-канале в пятницу.

Он добавил: "Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему".

В октябре прошлого года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для лиц, имеющих трех и более детей. "Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.