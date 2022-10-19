Володин заявил об отмене мобилизации более 9,5 тыс. многодетных отцов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с руководством Минобороны сообщил об отмене решений о мобилизации 9,5 тысяч мужчин, имеющих троих и более детей.

"На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям", - написал Володин в среду в свое телеграмм-канале.

Он сообщил, что в связи с тем, что поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей, этот вопрос сегодня обсуждался с руководством Минобороны России.

"Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации", - сообщил спикер Госдумы. Он отметил: "важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба".

Кроме того, Володин сообщил, что отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья; занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Также отсрочку получают граждане, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры; имеющие на иждивении трёх или более детей в возрасте до 16 лет; женщины, имеющие одного ребёнка и более; имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного и более ребёнка.

"Контроль со стороны депутатов Госдумы будет обеспечен", - написал Володин.

На днях председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о принятом решении об отсрочке от частичной мобилизации для лиц, имеющих трёх и более детей.

"Проработали совместно с Минобороны вопрос предоставления отсрочки от частичной мобилизации семьям, имеющим трех детей и более (в возрасте до 16 лет)", - написал Картаполов 14 октября в своем телеграм- канале.

Он добавил, что "такое решение принято и доведено до военных комиссариатов".

"Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры. В этом направлении будет продолжена совместная работа, направленная на результат", - отметил Картаполов.