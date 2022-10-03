РФ и Белоруссия подписали договор об общих принципах косвенного налогообложения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам.

Документ подписали в понедельник в Москве министры финансов Белоруссии и России Юрий Селиверстов и Антон Силуанов по итогам переговоров премьер-министров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина. Видеофрагмент церемонии подписания договора распространила пресс-служба белорусского Совмина.

В соответствии с договором, к 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, предусмотренных договором.

Кроме того, договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов, в которую будет включена информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года.

Кроме того, в рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

Договор подписан в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года.

Ранее налоговые ведомства Белоруссии и России подписали соглашение о разработке и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов (ИСА КН).

В соответствии с соглашением, внедрение ИСА КН в опытную эксплуатацию должно состояться в ноябре нынешнего года, в промышленную - не позднее 31 января 2023 года.

Налоговый маневр в нефтяной сфере

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что подписанный в понедельник в Москве договор по косвенным налогам полностью решает вопрос налогового маневра в нефтяной сфере.

"Один из знаковых моментов, которые нашли отражение в этом договоре, - это решение того самого пресловутого вопроса по обратному акцизу, который много лет обсуждался, который связан со стоимостью нефти для белорусской стороны", - сказал Головченко журналистам после встречи с премьером РФ Мишустиным в понедельник в Москве. Видеофрагмент выступления Головченко распространила его пресс-служба.

Как пояснил белорусский премьер, "соглашение, в том числе, помимо унификации подходов к взиманию косвенных налогов - НДС, акцизов - фактически выравнивает условия для белорусских и российских субъектов хозяйствования, они будут работать в едином правовом налоговом поле".

Он также отметил, что "потоки будут прозрачными", через создание системы контроля взимания НДС. "Недобросовестным субъектам хозяйствования, которые пытались воспользоваться определенными пробелами в законодательстве одной и другой страны, будет гораздо сложнее уходить от налогообложения", - сказал Головченко.

"Это решение для белорусской стороны пресловутого вопроса налогового маневра. Российские коллеги пошли навстречу, и теперь эта проблему, которая долгое время определенный негатив создавала в экономической повестке, решена", - резюмировал белорусский премьер.