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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Движение по Крымскому мосту закроют на полдня 12 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост, который ремонтируют после взрыва, будет закрыт для движения автомобилей 12 ноября на 12 часов, сообщили в среду в министерстве транспорта РФ.

"12 ноября с 04:00 до 16:00 (по московскому времени) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщается в телеграм-канале Минтранса.

Ранее мост также закрывали на 12 часов 8 ноября. В тот день строители надвинули первый новый пролет автомобильной части.

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Взрыв на мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Для грузовиков мост будет закрыт как минимум до декабря, для перемещения фур в Крым три варианта маршрутов: по альтернативному наземному пути через новые регионы РФ, через паромную переправу и с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы будет выполнять ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.

Хроника 08 октября – 09 ноября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост
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