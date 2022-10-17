Суд в Москве арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих граждан РФ - Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых - обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

В пресс-службе пояснили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Все трое - граждане РФ, уточнили в суде.

13 октября суд в Крыму арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В ФСБ России 12 октября сообщили о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.

В свою очередь, в СКР сообщили, что всего установлено 12 человек, "которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта".

По версии следствия, "организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура".

Взрывное устройство, как утверждает следствие, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и доставлено в Крым из порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.