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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Крымский мост закроют для автомобилей на полдня 19 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост закроют для проезда автомобилей на 12 часов 19 ноября для ремонта, сообщил телеграм-канал Минтранса Крыма.

Движение будет остановлено с 4 утра до 16:00.

Автомобилистов попросили не планировать на этот период поездки по мосту. Грузовикам Минтранс рекомендовал ехать в Крым через новые регионы.

Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12 и 16 ноября. В эти дни строители установили три новых пролета автомобильной части.
Мост был поврежден при взрыве утром 8 октября: обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Тамани в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек.

Хроника 08 октября – 17 ноября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Минтранс Крым
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