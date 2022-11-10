В ФМБА пообещали обеспечение "Конвасэлом" 11 месяцев иммунитета к COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) вакцина от COVID-19 "Конвасэл", согласно наблюдениям, обеспечивает иммунитет в течение 11 месяцев, сообщается на сайте препарата.

"Доказанный наблюдениями период сохранения иммунитета после вакцинации "Конвасэл" составляет 11 месяцев, ожидается, что иммунитет будет сохраняться более одного года", - говорится на сайте препарата.

Вакцина разработана на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутреклеточного вируснейтрализующего ответа.

В конце марта Минздрав России зарегистрировал вакцину "Конвасэл" от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

Ранее в пресс-службе ФМБА сообщили "Интерфаксу", что 28 сентября текущего года Росздравнадзор выдал разрешение на выпуск в гражданский оборот первой серии вакцины от коронавируса "Конвасэл".



Также в пресс-службе сообщали, что в Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное производство вакцины. Созданные для производства препарата мощности института позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, а в последующем в зависимости от потребностей.

