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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ФМБА планирует сократить до одной число доз вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) планирует сделать вакцину от коронавируса COVID-19 "Конвасэл" однокомпонентной, так как после первого укола появляется хорошая защита, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Первая доза препарата уже дает стойкий иммунитет, который держится месяцами, поэтому это будет одноразовая вакцина. И это облегчает существенно (процесс вакцинации)", - сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

В пресс-службе агентства уточнили "Интерфаксу", что речь идет о том, что вакцина может стать однокомпонентной. Сейчас препарат состоит из двух доз, как и все остальные отечественные вакцины от COVID-19.

Также глава агентства сообщила, что вакциной "Конвасэл" в настоящее время привито более 600 человек; ни один из них не заболел. При этом, в течение года у них сохраняется высокие титры антител.

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Скворцова отметила, что в настоящее время завершен очередной этап исследования вакцины на пациентах старше 60 лет. По ее словам, эффект этой вакцины при вакцинации этой категории граждан такой же, как у более молодых людей.

В конце марта Минздрав России зарегистрировал вакцину "Конвасэл" от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля.

ФМБА коронавирус Конвасэл
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