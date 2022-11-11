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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Песков назвал попыткой давления решение США считать Россию нерыночной экономикой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Решение Вашингтона исключить Россию из списка стран с рыночной экономикой является продолжением попыток давления на Москву по всем возможным направлениям и не способствует стабилизации ситуации на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию, давление в области экономики. Мы знаем многочисленные санкции и так далее", - сказал он журналистам.

Он также обратил внимание на "растущее понимание, в меньшей степени в Америке, в большей степени в Европе, того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику, но вносят изрядную турбулентность в экономику, прежде всего, европейскую".

"Это - один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках", - добавил пресс-секретарь президента.

У Пескова спросили, не опасаются ли в Кремле, что примеру США последуют и другие российские внешнеторговые партнеры.

"Есть внешнеторговые партнеры, которые продолжают проявлять заинтересованность в осуществлении внешнеэкономического взаимодействия с нашей страной. Есть партнеры, у которых заинтересованность имеет тенденцию к росту, потому что это приносит изрядную выгоду для их национальных экономик. И есть страны, которые не тяготеют (к сотрудничеству с РФ - ИФ)", - ответил он.

По словам представителя Кремля, "в данном случае вакуума не бывает, и там, где он рождается, он заполняется другими направлениями, другими странами".

Он также отметил, что в настоящее время российская экономика переживает период трансформации.

"Сейчас отрастают новые нервные окончания в экономике. На это, конечно, потребуется какое-то время", - пояснил Песков.

Министерство торговли США днем ранее сообщило, что переквалифицирует статус российской экономики из рыночного в нерыночный, чтобы устранить возможные искажения рынка при применении антидемпинговых законов. Ведомство приняло это решение по итогам расследования, которое показало рост вмешательства властей в экономику страны.

США Минторговли Дмитрий Песков Кремль Европа
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