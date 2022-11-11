Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Решение Министерства торговли США отозвать у экономики России статус рыночной - сугубо политическое, с практической точки зрения не имеет особого значения, ономожет быть оспорено во Всемирной торговой организации, говорится в заявлении Минэкономразвития России.

"Это предвзятое и сугубо политическое решение", - заявил представитель Минэкономразвития, напомнив, что пересмотр статуса был начат всего через полгода после подтверждения Минторгом США, что экономика России остается рыночной.

"Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", - подчеркнул он.

Он не исключил, что будут задействованы процедуры разрешения споров (в ВТО- ИФ).

"Это решение США нелогично не только из-за того, что наша "нерыночность" устанавливается на основании обстоятельств, которые были созданы самими США. Для практического применения этого решения требуется, чтобы на рынок США поставлялись российские товары. Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер - от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчикам довезти груз. "Рыночные принципы", как их понимают США, по сути применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей", - заявил представитель Минэкономразвития.

Министерство торговли США 10 ноября объявило, что по итогам расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах, и статус экономики России переквалифицирует в нерыночный.

Рыночный статус был предоставлен России Минторгом США в 2002 году. В 2021 году Минторг США уже проводил анализ рыночности российской экономики. По итогам 29 октября 2021 года было опубликовано решение об отсутствии достаточных оснований для отзыва рыночного статуса России. В мае 2022 года Минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на "изменившиеся обстоятельства".

В Минэкономразвития отмечают, что "в качестве таких обстоятельств Минторг США перечислял некоторые меры по контролю за движением капитала и ограничениям на конвертацию валюты, ухудшение среды для иностранных инвестиций, увеличение доли государственной собственности в экономике вследствие ухода из России иностранных фирм, вмешательство государства в ценообразование на внутреннем рынке, в том числе на металлопродукцию, а также меры, называемые Минторгом США "подавлением независимой журналистики".

"Минэкономразвития России и заинтересованные российские экспортеры приняли участие в пересмотре и предоставили комментарии о несостоятельности аргументов о нерыночности экономики России. В частности - о временном таргетированном характере мер валютного регулирования, принятых в ответ на санкционное давление США и других стран. Россия также не ухудшала условия для иностранных инвестиций, а наоборот поощряла и поддерживала их для смягчения последствий недружественных действий стран-санкционеров. Значимые изменения на российском рынке труда отсутствовали, а директивное ценовое регулирование на металлопродукцию и другие товары не вводилось", - сообщили в Минэкономразвития.

"Для стран с "нерыночной", по их признанию, экономикой в США предусмотрен особый метод определения нормальной стоимости при расчете маржи демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта (стандартная методология, предусмотренная нормами Всемирной торговой организации), а с показателями третьих стран, экономика которых считается США рыночной. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам", - поясняют в Минэкономразвития.