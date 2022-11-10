Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой и статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.

"Министерство торговли (США - ИФ) считает, что Россия больше не может считаться страной с рыночной экономикой и поэтому должна быть переклассифицирована в страну с нерыночной экономикой для целей закона США об антидемпинговых пошлинах", - говорится в решении министерства.

Как сообщалось, США присвоили России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года.

США в мае 2022 года возобновили расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу, хотя в 2021 году уже провели аналогичное расследование и тогда рыночный статус экономики РФ был подтвержден со стороны Минторга США - соответствующее решение было опубликовано в конце октября 2021 года.

Ровно год назад Минторг США писал, что "анализируя баланс всех известных изменений, произошедших со времени последнего определения (с 2002 года - ИФ) министерство торговли считает, что на данный момент не существует очевидных новых доказательств, оправдывающих изменение нынешнего рыночного статуса РФ".

В нынешнем заявлении Минторга США о нерыночном статусе экономики РФ говорится, что "на момент проведения обзора 2021 года, в котором были отражены экономические события, произошедшие между 2002 и 2021 годы, рост участия российского правительства в своей экономике приблизил страну к порогу статуса нерыночной экономики в соответствии с остановленными законом критериями".

"Однако после публикации обзора за 2021 год ориентированные на рынок экономические реформы в России еще больше откатились назад", - аргументируют в Минторге США пересмотр своего же решения годовой давности.

"Признание министерством торговли США России в качестве страны с нерыночной экономикой основано на доказательствах расширения деятельности правительства (РФ - ИФ), которое одновременно расширило и углубило свое влияние на внутренний рынок", - говорится в заявлении американского министерства.

В Минторге США считают, что "цены и издержки в России больше не определяются предсказуемыми свободно формирующимися факторами спроса и предложения". "А экономические искажения делают любую информацию о затратах или продажах, которое министерство торговли США могло бы использовать для антидемпинговых расследований, не отражающими результатов, определяемых рынком", - говорится в обосновании решения.

Как сообщалось, Минторг США проводит расследования на предмет рыночного статуса экономики в рамках закона о тарифах от 1930 года: в нем зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики страны.

Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то регулятор может квалифицировать эту страну как нерыночную.

Перечень из шести критериев следующий: 1) степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран; 2) степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом; 3) степень, в которой совместные предприятия или другие инвестиции фирм других зарубежных стран разрешены в иностранной стране; 4) степень государственной собственности или контроля над средствами производства; 5) степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска; 6) другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Статус рыночной экономики значим для экспортеров, так как существенно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше (если, например, брать цены на энергоносители в РФ, которые являются естественным конкурентным преимуществом), что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины (чаще всего от этого страдают российские металлурги и производители удобрений).

Экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков ранее заявлял, что если США примут решение о признании экономики России нерыночной, то оно будет противоречить антидемпинговому соглашение ВТО (статья 6 ГАТТ) и может быть оспорено российской стороной.

"Издержки обычно рассчитываются на основе учетных документов экспортера или производителя, в отношении которого ведется расследование, при условии, что такие документы соответствуют общепринятым в экспортирующей стране принципам бухгалтерского учета и достаточно точно отражают издержки, связанные с производством и продажей данного товара", - пояснял он, отмечая, что расчет себестоимости производства в РФ по издержкам "в третьих странах" будет противоречить этому соглашению и обязательствам США в ВТО.

Медведков также заявлял, что возможное решение США о придании российской экономике статуса нерыночной "не несет системных рисков для российской экономики или их мало".

"Нерыночный статус применяется только при антидемпинговых расследованиях и связан с изменением методики расчета уровня демпинга при антидемпинговых расследованиях. Однако для компаний, которые поставляют свои товары в США, нерыночный статус может означать реальное ухудшение условий доступа на рынок, дополнительные угрозы введения антидемпинговых мер. В 2002 году, когда тот же Минторг США предоставил России рыночный статус, Минэкономразвития России оценивало потери от нерыночного статуса примерно в $1,5 млрд для экспорта удобрений, металла и других товаров. Это ориентир для расчета возможных потерь при негативном развитии событий", - комментировал он ранее потенциальные потери для российских экспортеров.