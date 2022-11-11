Эксперт назвал незначительным эффект от признания США экономики РФ нерыночной

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Отзыв Минторгом США у РФ статуса страны с рыночной экономикой и переквалификация ее в нерыночную значимого практического эффекта на фоне действующих санкций не несет, при этом само решение противоречит обязательствам США перед Всемирной торговой организацией (ВТО). Такое мнение высказал в пятницу "Интерфаксу" экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Американский Минторг накануне сообщил, что по итогам проведенного расследования принял решение, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой (США признали экономику РФ рыночной в апреле 2002 года) для целей закона об антидемпинговых пошлинах, а статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный.

"Решение США о нерыночном статусе России для целей антидемпинговых расследований означает, что при проведении расследований против российских товаров издержки наших экспортеров учитываться не будут. Вместо них будут использоваться издержки третьих стран. Таким образом, возрастут риски дополнительных ограничений для доступа на рынок США - прежде всего металлургов и химиков. С другой стороны, на фоне других антироссийских мер США, в том числе санкций, практический негативный эффект решения Минторга вряд ли будет значительным", - сказал Медведков.

Приняв решение о российском нерыночном статусе, США нарушили свои международные обязательства в ВТО, считает эксперт. Он пояснил, что это противоречит антидемпинговому соглашение ВТО (статья 6 ГАТТ) и может быть оспорено российской стороной. "ВТО как общее правило обязывает принимать решение о том, есть ли демпинг или нет, на основе издержек компаний-поставщиков, а не третьих стран", - сказал Медведков, который в свое время возглавлял российскую делегацию по вступлению РФ в ВТО.

Год назад Минторг США уже проводил расследование в отношении экономики РФ и тогда подтвердил ее рыночный статус, сейчас же в качестве факторов, перетянувших чашу весов в сторону российской нерыночности, были определены главным образом меры законодателей и правительства, направленные на стабилизацию экономики в условиях санкций, отметил эксперт. Среди них – ограничения на деятельность инвесторов из "недружественных" стран, поправки в законодательство, касающиеся труда во внеурочное время и обязательств по поставкам для оборонных нужд, требования о расчетах в рублях за газ.

Медведков обратил внимание, что в вину РФ был поставлен даже не принятый закон о собственности иностранных инвесторов, покидающих российский рынок.

По его мнению, решение американского Минторга можно оспорить в ВТО, но процедурно это сделать целесообразнее, когда США уже применят "нерыночную методологию" при проведении антидемпинговых расследований в отношении поставок из РФ.