Движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное из-за проведения ремонтно-восстановительных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу, сообщает Минтранс РФ.

Ранее сообщалось, что 12 ноября до 16:00 по московскому времени в связи с ремонтными работами будет закрыто движение через Крымский мост.

"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.