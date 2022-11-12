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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное из-за проведения ремонтно-восстановительных работ движение по Крымскому мосту открыли в субботу, сообщает Минтранс РФ.

Ранее сообщалось, что 12 ноября до 16:00 по московскому времени в связи с ремонтными работами будет закрыто движение через Крымский мост.

"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Крым Минтранс РФ
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