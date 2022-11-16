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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Приостановленное на полдня из-за проведения ремонтных работ движение по Крымскому мосту открыли в среду, сообщает Минтранс РФ.

"Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что движение по мосту будет приостановлено в среду с 4:00 до 16:00.

Мост уже закрывали на 12 часов 8 и 12 ноября. В эти дни строители надвинули два новых пролета автомобильной части.

Крымский мост Минтранс РФ
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