Перемещение частных лодок и катеров, вывозящих людей из Херсона, прекращено

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Перемещение частных лодок и катеров, которые в последние несколько дней могли вывозить людей через Днепр из Херсона, практически прекращено, сообщила журналистам заместитель главы администрации города Голая Пристань, находящегося на левом берегу, Юлия Черемисина.

"Из Голой Пристани точно никто не выходит, военные запрещают... Своим ходом люди уже выбраться (из Херсона) не могут. На лодках и катерах сейчас запрещено передвигаться по реке", - сказала она.

В городе Алешки на левом берегу Днепра, куда также речным транспортом эвакуировали людей из Херсона, в пятницу и субботу работали частные перевозчики, сообщила руководитель некоммерческой волонтерской организации "Добро мира - волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич, которая помогала принимать эвакуированных людей. О процессе эвакуации она рассказала на видео в своем телеграм-канале.

Организованная эвакуация людей из Херсона была завершена несколько дней назад, последний теплоход, на котором люди могли выехать из города, отправился с правого берега Днепра 7 ноября. Ранее с правобережья Херсонской области эвакуированы все министерства и ведомства, власти вывезли памятники и исторические ценности из музеев.

По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тыс. человек. В пятницу, 11 ноября, Минобороны России объявило о завершении вывода с правого берега Днепра военнослужащих и техники.