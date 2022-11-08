Массовая эвакуация в Херсонской области завершена, жители могу выехать из региона самостоятельно

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Жители Херсонской области, находящиеся в опасных районах правобережной части Херсонской области, могут выехать оттуда самостоятельно, массовая эвакуация завершена, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Массовая эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. Жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не имеет принудительного характера", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Стремоусов подчеркнул, что жителям, желающим выехать из населенных пунктов на правом берегу Днепра, необходимо обратиться на специальную "горячую линию".

Он отметил при этом, что ситуация в Херсоне сейчас стабильная - связь и электроснабжение восстановлены. "Электричество есть, несмотря на диверсии и теракты... Со связью тоже нет, вроде, перебоев", - добавил он.

В понедельник власти Херсонской области объявили о завершении работы теплоходов, которые организованно перевозили жителей Херсона на более безопасный левый берег Днепра. Также ограничено движение других речных судов по Днепру. Основной маршрут теперь для желающих эвакуироваться - это паромная переправа рядом с Антоновским мостом, работу которой обеспечивают российские военные. Въезд на правый берег Днепра, где находится Херсон, запрещен.

Массовую эвакуацию жителей с правобережной части Херсонской области власти объявили 18 октября. Причиной стали постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и опасность разрушения дамбы Каховской ГЭС, что может привести к затоплению большой территории. Позже зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли семь муниципалитетов на левом берегу.

Последние данные о количестве эвакуированных власти Херсонской области публиковали в конце октября. На тот момент регион покинули около 80 тыс. человек, количество людей, оставшихся в населенных пунктах на правом берегу Днепра оценивалось в 150-170 тысяч.