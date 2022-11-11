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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что завершили переброску войск на херсонском направлении на левый берег Днепра, потерь среди военнослужащих и техники нет.

"На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра", - сообщил он.

По его данным, соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено", - сказал Конашенков.

"Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - сообщил представитель ведомства.

18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что по Херсону не исключены непростые решения. "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", - сообщил он тогда.

9 ноября Суровикин заявил, что российские войска в ближайшее время совершат маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра. Это непростое, по его словам, решение, в частности, связано с риском затопления в результате обстрелов Каховской ГЭС.

Всего с правобережной части Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Хроника 24 февраля – 11 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина Днепр Херсон
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