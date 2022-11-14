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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен

Сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства РФ за дезертирство и сдачу в плен
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму поправки к приятому ранее в первом чтении законопроекту "О гражданстве РФ", которые предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за ряд преступлений против военной службы, в том числе за дезертирство и добровольную сдачу в плен, совершенные в период мобилизации или ведения боевых действий.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые предлагается внести во втором чтении в законопроект о расширении полномочий президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства. Этот документ был принят Думой в первом чтении 5 апреля текущего года.

Сенаторы Андрей Клишас, Григорий Карасин, Виктор Бондарев и Андрей Яцкин предлагают дополнить законопроект нормами, предусматривающими прекращение гражданства РФ, приобретенного в результате приема в гражданство, за ряд преступлений против военной службы, совершенных в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

В частности, предлагается применять такое наказание за следующие деяния - дезертирство, добровольная сдача в плен, неисполнение подчиненным приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, нанесение побоев или иное насилие в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы, самовольное оставление части или места службы, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

Кроме того, предлагается лишать приобретенного гражданства РФ и за нарушение правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, нарушение правил несения пограничной службы, караульной (вахтенной) службы, внутренней службы и патрулирования в гарнизоне, уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники, утрату военного имущества.

Совершение таких деяний в указанные периоды создает серьезную угрозу для безопасности Российской Федерации, считают авторы поправок.

Госдума Совфед УК РФ
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