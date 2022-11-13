Президент РФ внес в Думу поправку о лишении гражданства за дискредитацию армии

Документ также предполагает лишение гражданства за участие в деятельности нежелательной НПО

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, а также за участие в деятельности нежелательной НПО.

"Внесенная президентом поправка в части НПО, равно как и по другим упомянутым случаям, очень существенна и абсолютно справедлива", - сообщил журналистам в воскресенье глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он считает, что "если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства".

По словам Пискарева, "на сегодняшний день нежелательной на территории России признана деятельность 67 иностранных организаций".

"На самом деле их намного больше, и эти НПО активно включены в антироссийскую деятельность, в том числе в разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, вмешательство в выборы, вовлечение подростков в наркопотребление и деструктивную деятельность, пропаганду ЛГБТ, а также участвуют в сборе средств для финансирования противника", - также сказал председатель комитета.