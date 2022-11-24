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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

МВД насчитало в России 6 миллионов иностранцев

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас в России находятся около 6 млн иностранцев, половина из них - это трудовые мигранты, заявила на брифинге начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее данным, еще около 400 тысяч иностранцев - это студенты, еще около 750 тысяч - временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане.

С начала 2022 года МВД выявило 660 тысяч фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. По словам Казаковой, их сняли с учета, по фактам были возбуждены уголовные дела. Кроме того, с начала года было выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.

Представитель МВД напомнила о прошедшем первое чтение законопроекте, который расширяет основания для решений об отмене предоставления российского гражданства.

"Речь идет об отмене решения о приобретении гражданства лицами, которые приобрели гражданство по тем или иным основаниями. Такие нормы были внесены", - сообщила Казакова.

Она отметила, что на сегодняшний день отмена решения о гражданстве возможна в отношении совершивших преступления террористической или экстремистской направленности. Законопроект предлагает расширить этот список на преступления в сфере общественной безопасности, внешней безопасности, обороноспособности страны.

"И в том числе депутатами предложено отменять решение о приобретении гражданства по основанию дискредитации Вооруженных сил РФ, применения Вооруженных сил", - напомнила Казакова.

МВД Валентина Казакова
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